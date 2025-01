Live: Deal zwischen Israel und der Hamas

Ein erster Schritt Richtung Kriegsende in Gaza ? Israel und die radikal-islamische Hamas sollen sich nach monatelangen Verhandlungen auf ein Abkommen geeinigt haben. Das sieht eine Waffenruhe in Gaza und die Freilassung der israelischen Geiseln vor, heißt es aus Vermittlerkreisen in Katar. Aber auch der künftige US-Präsident Donald Trump bestätigte die Einigung auf seiner Plattform Truth Social: "Wir haben eine Einigung für die Geiseln im Nahen Osten. Sie werden in Kürze freigelassen. Danke."