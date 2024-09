Hisbollah-Chef Nasrallah getötet

Bei einem Angriff in Beirut ist der Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet worden. "Hassan Nasrallah ist tot", erklärte Armeesprecher Nadav Shoshani am Samstag im Onlinedienst X. Armeesprecher Avraham sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, Nasrallah sei "eliminiert" worden. Die Hisbollah bestätigte den Tod am Samstagmittag.