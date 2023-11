"Habe Israel noch nie so still erlebt"

Oberflächlich sei der Alltag zurück in Israel, sagt ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf. „Aber ich habe Israel noch nie so still und in sich gekehrt erlebt wie in diesen Wochen.“

Videolänge: 10 min Datum: 03.11.2023 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.11.2024 Video herunterladen