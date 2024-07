Weltweite IT-Panne: Das steckt dahinter

An vielen Flughäfen konnten zweitweise Flüge weder starten noch landen, wie am Berliner Flughafen BER. Die Fluggesellschaft Eurowings strich bis 15 Uhr alle innerdeutschen Flüge sowie nach Großbritannien. Auch in anderen Ländern ist der Flugverkehr betroffen. In Norddeutschland sagten mehrere Kliniken geplante Operationen ab. Auch der britische Fernsehsender Sky News und die Londoner Börse kämpften mit technischen Problemen.