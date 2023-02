Am 24. Februar 2022 wird wahr, was viele befürchtet hatten: Russland marschiert in die Ukraine ein. Es ist der Beginn eines brutalen Angriffskrieges, der inzwischen ein Jahr dauert. Der Alltag der Ukrainerinnen und Ukrainer ändert sich schlagartig. Immer wieder Luftalarm, Schutzsuchen in Bunkern und U-Bahn-Stationen – es ist ein Leben in Gefahr. Millionen Menschen wollen raus aus diesem Albtraum, sie fliehen. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk sind es inzwischen mehr als acht Millionen ukrainische Geflüchtete europaweit. Die, die in der Ukraine bleiben, kämpfen an der Front, versorgen Verwundete, leisten Widerstand gegen Putins Armee. In ständiger Angst.