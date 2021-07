Live: Tödliche Hitze in Kanada und den USA

In den besonders betroffenen Orten in Kanada wurden Schulen und Corona-Impfzentren geschlossen, die Behörden stellten klimatisierte Räume zum Abkühlen zur Verfügung und ließen Wasser und Sonnenhüte verteilen. Strände und Schwimmbäder waren so überfüllt, dass einige dicht machten. Die Notdienste waren überfordert. In Portland in den USA fuhren Straßen- und S-Bahnen nicht mehr, weil die Stromleitungen zu schmelzen begannen. Auf zahlreichen Straßen begann sich der Asphalt in der Hitze zu wölben oder zu lösen. Aufgrund der Dürre brachen auch einige Waldbrände aus.