Bundesinnenministerin Nancy Faeser distanzierte sich zuletzt von der WM in Katar. "Für uns als Bundesregierung ist das eine total schwierige Vergabe", sagte Faeser dem ARD-Magazin Monitor. Künftig sollte die Vergabe von sportlichen Großereignissen an Kriterien geknüpft werden - "nämlich an die Einhaltung der Menschenrechte, an Nachhaltigkeits-Prinzipien", so Faeser.