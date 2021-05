Live: Was tun gegen Kindesmissbrauch im Netz?

Die Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch im Internet haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Oft fliegen Täterinnen und Täter nicht auf, weil es an Transparenz und Zusammenarbeit der Behörden untereinander mangelt. "Diese unbeschreiblichen Verbrechen müssen noch besser bekämpft werden. Leider stehen sich dabei bislang Daten- und Kinderschutz diametral gegenüber", so der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Johannes-Wilhelm Rörig gegenüber der "Rheinischen Post". Vielfach können Ermittler vorliegende Durchsuchungsbeschlüsse nicht durchführen. Der Grund: fehlendes Personal. Hinzu kommen die riesigen Mengen an Daten sowie der immense Aufwand beim Auswerten von Foto- und Videomaterial.