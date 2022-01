Sexueller Missbrauch im Erzbistum München und Freising - auch während der Amtszeiten von Ex-Papst Benedikt und Kardinal Marx. Ein neues Missbrauchsgutachten belastet unter anderem Joseph Ratzinger, heute emeritierter Papst Benedikt XVI., sowie Reinhard Marx, der seit 2008 an der Spitze der Diözese steht, schwer. Dem Gutachten zufolge gibt es Hinweise auf mindestens 497 Opfer sexualisierter Gewalt sowie 235 mutmaßliche Täter von 1945 bis 2019. Die Kanzlei WSW sieht im Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising in 42 Fällen ein Fehlverhalten noch lebender kirchlicher Verantwortungsträger. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. habe als damaliger Münchner Erzbischof in vier Fällen nichts gegen des Missbrauchs beschuldigte Kleriker unternommen. In allen Fällen habe Benedikt die Vorwürfe strikt zurückgewiesen. Der Gutachter hält das Dementi von Benedikt für "wenig glaubwürdig." Laut dem Missbrauchsgutachten ist er bei einer brisanten Sitzung anwesend gewesen. Kardinal Marx wird in zwei Fällen ein Fehlverhalten vorgeworfen.