Live: Wie der Schlag gegen Schmuggler gelang

Rekord-Kokainfund in Deutschland

Der Großteil der Drogen soll am Hamburg Hafen bereits im vergangenen Jahr sichergestellt worden sein. Im Zusammenhang damit seien nun Durchsuchungen in sieben Bundesländern erfolgt und sieben Haftbefehle vollstreckt worden. Einsätze fanden den Angaben zufolge unter anderem in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main statt.