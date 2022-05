In der Nacht zum Dienstag trafen mehrere Raketen die Hafenstadt Odessa. Dabei wurden Gebäude zerstört und ein Einkaufszentrum in Brand gesetzt, wie die Behörden mitteilten. Mindestens ein Mensch wurde getötet. Am Montag hatte sich EU-Ratspräsident Charles Michel bei seinem Besuch in Odessa vor Raketenangriffen in Sicherheit bringen müssen.