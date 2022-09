Live: Was passiert nach den Referenden?

Gleichzeitig gehen die Kämpfe in den Gebieten weiter. In Luhansk meldeten die Behörden russischen Beschuss durch Mehrfachraketenwerfer. Wie ist aktuell die militärische Lage in den Regionen, die sich Russland einverleiben will? Und wie geht es nach den Scheinreferenden weiter? Darüber hat ZDFheute live mit Serhij Hajdaj, Gouverneur der Region Luhansk, gesprochen – und live in der Sendung ordnet Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations die Entwicklungen des Tages ein.