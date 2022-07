Seit Beginn der russischen Invasion häufen sich solche Vorfälle in Russland laut Recherchen der russischen Online-Zeitung The Insider. Allein 23 Attacken auf Militärregistrierungs- und Einberufungsämter zählt die Redaktion seit Ende Februar 2022. In den meisten Fällen wurden dafür Molotow-Cocktails verwendet – vergleichbare Vorfälle gab es demnach im vergangenen Jahr nicht. Und auch die Unfälle auf russischen Gleisen nehmen zu. So zählt The Insider zwischen März und Juni 2022 mehr als 60 entgleiste Güterzüge – deutlich mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres.