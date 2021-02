Am 28.02.2021 ist es ein Jahr her, dass die erste Veranstaltung aufgrund des Coronavirus behördlich verboten wurde. Theater, Konzerthäuser und Kabaretts bleiben auf Grund der Corona-Mutation weiterhin geschlossen. Künstler sind in ihrer Existenz bedroht und haben große Zukunftsängste. Seit Mitte 2020 kämpft die Initiative #AlarmstufeRot, um auf die Lage der Kulturbranche aufmerksam zu machen und organisieren hierfür in mehreren deutschen Großstädten Autodemos.



Bei ZDFheute live spricht die Band "The BossHoss" über die Situation vieler Kulturschaffenden. ZDFheute live möchte herausfinden: Gibt es Vorschläge und Konzepte, wie man die Lage der Kulturschaffenden verbessern könnte? Bund und Länder unterstützen sie zwar mit finanziellen Nothilfen. Aber reicht das aus? Viele Künstler fühlen sich von der Politik hängengelassen.