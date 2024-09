Live zu Woidkes Wahlsieg: Erfolg ohne Scholz?

Am Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg beraten die Bundesparteien in Berlin über den Ausgang und mögliche Folgen. Entgegen der Umfragen im Vorfeld ist die SPD mit Ministerpräsident Dietmar Woidke als Sieger in in Brandenburg hervorgegangen – und das mit einem Wahlkampf, der Bundeskanzler Olaf Scholz bewusst außenvor ließ.