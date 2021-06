Für die CDU tritt Ministerpräsident Reiner Haseloff erneut zur Wahl an. Er regiert das Land seit 2011, seit 2016 in der Kenia-Koalition. Für die AfD kandidiert Oliver Kirchner. Er ist derzeit Oppositionsführer im Landtag. Eva von Angern tritt für Die Linke an. Die Rechtsanwältin sitzt seit 19 Jahren im Landtag von Sachsen-Anhalt. Für die SPD kandidiert Katja Pähle, die seit 2016 SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag ist. Bündnis 90/Die Grünen schicken Cornelia Lüddemann ins Rennen. 2011 wird sie Abgeordnete, 2016 Fraktionschefin. Lydia Hüskens will die FDP wieder in den Landtag bringen. Von 2002 bis 2006 war sie bereits Abgeordnete - nun will sie mitregieren.