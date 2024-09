Live: Können CDU und BSW zusammen?

Die SPD hat mit 6,1 % in Thüringen ihr schlechtestes Wahlergebnis bei Landtagswahlen seit Gründung der Bundesrepublik eingefahren. In Sachsen kam die Kanzlerpartei auf 7,3 %. Die Grünen scheiden mit 3,2 % in Thüringen aus dem Landtag aus und kommen in Sachsen auf 5,1 %. Die FDP scheitert in beiden Ländern mit 1,1 % in Thüringen und 0,9 % in Sachsen deutlich an der 5 %-Hürde.