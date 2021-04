Als Chef der weitaus größeren Schwesterpartei steht dem CDU-Vorsitzenden vermeintlich der Vortritt bei der K-Frage zu. Jedoch: Umfragewerte sprechen klar für Markus Söder als Kanzlerkandidaten - während Armin Laschet in seinem Heimatbundesland NRW in den Umfragen abstürzte. Auch die Bundes-CDU befindet sich derzeit in einem Umfrage-Tief. Mit einer Entscheidung wird in den nächsten Tagen gerechnet.