Nachdem sich im Chemiepark Leverkusen eine gewaltige Explosion in einer Müllverbrennungsanlage ereignet hat, wurden erste Ergebnisse der Analyse von Rußpartikeln aus der Rauchwolke vorgestellt. Die Untersuchungen der Ruß- und Staubrückstände, die nach dem Brand in der Müllverbrennung des Chemieparks Leverkusen niedergingen, haben nur eine geringe Schadstoffbelastung ergeben. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz seien keine Rückstände von Dioxin und dioxinähnlichen Stoffen in gefährlichem Maße festgestellt worden. Die Warnung, dass alle Flächen, die mit Ruß oder Staub belegt sind, möglichst nicht angefasst werden sollten und auch nicht selbst gesäubert werden sollten, gilt weiterhin.