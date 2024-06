Messerangriff auf AfD-Kommunalpolitiker

In Mannheim ist ein AfD-Kandidat für die Kommunalwahl mit einem Teppichmesser angegriffen worden. Der Politiker wurde nach Angaben seiner Partei an Ohr und Bauch verletzt. Der Vorfall ereignete sich am späten Dienstagabend, so die Polizei. Sie hat den mutmaßlichen Täter, einen 25-jährigen, festgenommen. Er soll zuvor mehrere Wahlplakate beschädigt und entwendet haben. Erst am Freitag war es in Mannheim zu einem Messerangriff gekommen, dabei wurde ein Polizist tödlich verletzt.