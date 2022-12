Warum ist Marokkos Erfolg so wichtig für die arabische Welt? Wie ist die Stimmung kurz vor dem Halbfinal-Spiel in Katar? Und: Wie groß ist der Stolz in der marokkanischen Community in Deutschland? Darüber sprechen wir mit dem deutsch-marokkanischen Comedian Abdelkarim und der deutsch-marokkanischen Journalistin Sineb El-Masrar. Außerdem im Stream: ZDF-Reporterin Golineh Atai in Katar.