Der Nasa-Rover soll um 21:38 Uhr mit 19.500 Kilometer pro Stunde in die Mars-Atmosphäre eintreten. In sieben entscheidenden Minuten bremst das Raumfahrzeug dann mit Hitzeschild, Fallschirm und Bremstriebwerken auf null, um den Rover um 21:45 Uhr an Seilen schwebend im Krater Jezero abzusetzen.