Die Maskenaffäre kommt wenige Tage vor den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Welchen Einfluss sie auf die Wahlen am Sonntag ist unklar, denn in der Pandemie haben besonders viele Bürger ihre Stimme schon per Briefwahl abgegeben. Doch die Union mit Kanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn steht ohnehin schon wegen der schleppend anlaufenden Corona-Impfungen und Schnelltests in der Kritik.