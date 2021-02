Die Infektionszahlen sinken – sie sind aber in den meisten Teilen Deutschlands noch immer zu weit entfernt von der angestrebten Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Zudem bereiten die Virus-Mutanten den zuständigen Politiker*innen Sorgen. Sowohl die in Großbritannien entdeckte Variante, als auch die südafrikanische sind vermutlich deutlich ansteckender. Das Virus würde sich daher auch bei sinkenden Zahlen sehr schnell verbreiten. Trotzdem hatten mehrere Bundesländer in den vergangenen Tagen Stufenpläne vorgelegt, mit denen sie Schritt für Schritt zurück zur Normalität wollen. Die Pläne orientierten sich vor allem an Inzidenzen in Städten und Landkreisen.