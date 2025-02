Außenpolitik im TV-Duell : "Abwarten, was kommt, statt zu reagieren"

09.02.2025 | 19:30 |

Scholz und Merz stimmten in der Außenpolitik in vielen Punkten überein. Es fehlten aber eigene Konzepte im Umgang mit Donald Trump, so USA-Korrespondent Elmar Theveßen.