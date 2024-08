Merz zu den Folgen von Solingen : "Dem Bundeskanzler engleitet das eigene Land"

27.08.2024 | 17:00 |

Man sei nicht in der Politik, um zu beschreiben, was nicht möglich ist, sagt CDU-Chef Friedrich Merz. Dann müsse man Gesetze ändern, so Merz mit Blick auf den Anschlag in Solingen.