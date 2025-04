84, Prozent: Klares Ja der SPD zum Koalitionsvertrag mit Union

CSU-Parteichef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte bereits im Vorfeld fest mit einem Ja der Sozialdemokraten gerechnet: „Ich glaube, jeder spürt schon den Ernst der Lage", sagte er in einem Interview.

Was bedeutet das Ergebnis? Was steht einer Regierungsbildung jetzt noch im Weg? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke und ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann. Seid dabei und stellt eure Fragen!

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 10:20 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.