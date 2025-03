Live: Corona-Ursprung vertuscht?

Ende Dezember 2019 meldete China eine mysteriöse Lungenkrankheit an die WHO. Der erste Corona-Fall in Deutschland wurde am 28. Januar 2020 registriert - in den darauffolgenden Jahren wurden es fast 40 Millionen Fälle. Weltweit geht man mehr als 700 Millionen Erkrankungen aus. Mit voranschreitender Zeit stieg auch die Zahl der Corona-Toten : insgesamt rund 187.300 in Deutschland, weltweit starben rund sieben Millionen Menschen.