München: ZDFheute live über den mutmaßlichen Anschlag

Mutmaßlicher Anschlag in München | ZDFheute live mit Hintergründen

In der Münchner Innenstadt ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei spricht von mindestens 28 Verletzten – auch Schwerverletzte soll es geben. Der Fahrer wurde demnach festgenommen. Es soll sich um einen 24-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan handeln.

Bayerns Ministerpräsident Söder sprach von einem mutmaßlichen Anschlag. "Wir reagieren bei jedem solchen Anschlag besonnen, aber ich sage Ihnen auch, dass unsere Entschlossenheit wächst. Es ist nicht der erste Fall, und wer weiß, was noch passiert", erklärte der CSU-Chef.

Zum Zeitpunkt der Tat fand eine Kundgebung der Gewerkschaft ver.di in München statt – mit einem Demonstrationszug. Laut Polizei war der Fahrer hinter der Menschenmenge und einem Polizeiauto gefahren, habe dieses dann überholt, beschleunigt und sei in das Ende der Gruppe gefahren. Die zur Absicherung der Demonstration eingesetzten Beamten hätten den Mann "gestellt", so ein Sprecher.