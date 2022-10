Was können Mastodon und andere Alternativen? Welche Auswirkungen hat die Twitter-Übernahme durch Elon Musk? Was macht Twitter überhaupt so interessant für den Tesla-Gründer? Und wird Donald Trump nun auf die Plattform zurückkehren dürfen? Diese und weitere Fragen bespricht ZDFheute live mit ZDF-Korrespondentin Alexandra Hawlin in Washington und Professor Matthias C. Kettemann, der an der Uni Innsbruck und dem Leibniz-Institut zu digitaler Innovation lehrt und forscht.