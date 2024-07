Greift Erdoğan Israel an?

Der türkische Präsident bezog sich dabei auf frühere Konflikte. "So wie wir in Berg-Karabach reingegangen sind, so wie wir in Libyen reingegangen sind, werden wir mit ihnen dasselbe tun", sagte Erdoğan. Eine Antwort folgte prompt. Der israelische Außenminister Katz schrieb auf X: "Erdoğan tritt in die Fußstapfen von Saddam Hussein und droht mit einem Angriff auf Israel."