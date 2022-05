Schweden und Finnland wollen in die Nato. Die Türkei aber will das nicht. Man werde "nicht ja sagen", verkündete Präsident Erdogan am Montagabend. Seine Begründung: beide Länder würden sich weigern, dort lebende Terroristen an die Türkei auszuliefern. Zudem würden Finnland und Schweden "Terrororganistationen" unterstützen - etwa die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, so der türkische Präsident.