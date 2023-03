26. September 2022: Explosionen in der Ostsee reißen Lecks in die Gas-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Drei der vier Röhren werden stark beschädigt. Schnell ist die Rede von Sabotage, über die Drahtzieher gibt es viele Spekulationen. Jetzt ist Ermittlern offenbar ein Durchbruch gelungen: Laut Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios, des ARD-Politikmagazins Kontraste, des SWR und der ZEIT führen Spuren in die Ukraine. Demnach sollen sechs Personen von Rostock aus mit einer Jacht in See gestochen sein, um den Anschlag auf die Pipelines zu verüben. Das pikante: Die Firma mit Sitz in Polen, bei der das Boot gemietet wurde, gehört offenbar zwei Ukrainern. Nach einem Bericht der New York Times hat auch die US-Regierung Informationen, dass eine pro-ukrainische Gruppe hinter der Sprengung der Pipelines stecken könnte.