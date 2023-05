Die Nord-Stream-Explosionen hatten in der Nacht zum 26. September 2022 in der Nähe der dänischen Ostsee-Insel Bornholm vier Lecks in die beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2 gerissen, die von Russland nach Deutschland führen. Die Gaslecks waren in internationalen Gewässern aufgetreten, jeweils zwei in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens. Russland hatte Nord Stream 1 zu dem Zeitpunkt wegen angeblicher technischer Probleme abgeschaltet. Nord Stream 2 war noch nicht in Betrieb, da Deutschland die Betriebsgenehmigung auf Grund des russischen Angriffskriegs nicht erteilt hatte.