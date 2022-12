Live: Notruf und keiner kommt?

Der Rettungsdienst in Deutschland ist vielerorts am Limit – Bei einem "Weiter so" könnte es bald zur Regel werden, dass trotz Notruf kein Rettungswagen kommt – so die eindringliche Warnung von Gewerkschaften und Verbänden. Schon lange könne die eigentliche Hilfsfrist von wenigen Minuten nicht mehr eingehalten werden. Und selbst wenn Hilfe kommt: Auch viele Notaufnahmen seien überlastet, vor und in vielen Krankenhäusern herrsche regelrecht Stau.