Live: FPÖ: Vorbild für die AfD?

Zwar war die FPÖ schon an mehreren Regierungen als Juniorpartner beteiligt, einen Kanzler stellte sie aber noch nie. In Ländern wie Italien und Ungarn sind Rechtspopulisten bereits an der Macht. Insbesondere der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán blockiert regelmäßig EU-Entscheidungen und gilt als russlandfreundlich. Es ist damit zu rechnen, dass ein Kanzler Kickl den europäischen Rechtspopulismus insgesamt stärken wird.