Musk, Meta, TikTok – was gegen Hass im Netz getan werden kann

Hasskommentare, Shitstorms, endlose Diskussionen voller Wut - im Netz wird’s schnell laut und heftig. Algorithmen pushen Extreme, während der konstruktive Dialog oft untergeht. Und in dieser Situation bezieht mit Elon Musk einer der Plattformbesitzer politisch Stellung für die AfD in Deutschland, Mark Zuckerberg stellt Faktenchecks bei Meta zumindest in den USA ein und US-Vizepräsident J.D. Vance wirft Europa vor, die Redefreiheit einzuschränken.