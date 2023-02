Bachmut im Osten der Ukraine liegt quasi in Trümmern – seit Monaten toben heftige Kämpfe um die Kleinstadt. Und die scheinen mit jeder Woche blutiger zu werden. Putins Truppen wollen Bachmut jetzt "operativ" umzingelt haben, der Ring um die Stadt werde geschlossen, sagt ein Berater des von Russland eingesetzten Regierungschefs Denis Puschilin. Auf beiden Seiten sind die Verluste hoch. In den sozialen Medien kursieren Bilder von Feldern voller getöteter Soldaten. Die Ukraine fordert vom Westen auch deshalb dringend schwere Waffen, um den Vormarsch der russischen Truppen zu stoppen und besetzte Ortschaften zu befreien. Vom am Freitag anstehenden EU-Ukraine-Gipfel in Kiew erhofft sich Kiew "Neuigkeiten." Bereits am Donnerstag wird Kommissionspräsidentin der Leyen mit Mitgliedern ihres Kollegiums in Kiew erwartet. Vorab wurde bekannt, dass 15.000 zusätzliche ukrainische Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der EU-Ausbildungsmission trainiert werden sollen.