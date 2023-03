Polen werde in den kommenden Tagen vier einsatzfähige Kampfjets vom Typ MiG-29 aus ursprünglich sowjetischer Produktion an die Ukraine übergeben. Weitere würden gewartet und für einen späteren Transfer vorbereitet, so Duda. Polen ist damit das erste NATO-Land, das auf Bitte der Ukraine Kampfjets liefert. Erst vergangene Woche hatte Polens Regierung mitgeteilt, sie würde nur Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern, wenn es dafür eine größere internationale Koalition gäbe. Auch die Slowakei hat angekündigt, in Absprache mit europäischen Partnern ihre MiG-29 abzugeben. Die Ukraine fordert schon lange die Lieferung von Kampfjets.