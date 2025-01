Entscheidet Aschaffenburg die Wahl?

Der 28-Jährige Täter ist afghanischer Staatsbürger und war schon vor dem Messerangriff durch mehrere Gewalttaten auffällig geworden. Er war in psychiatrischer Behandlung und sollte aus Deutschland ausreisen . Eine Ermittlungsrichterin ordnete eine einstweilige Unterbringung des Verdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Nun wird geprüft, ob der Verdächtige zur Tatzeit schuldfähig war.