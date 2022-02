Am Montagmorgen gegen 4:20 Uhr waren bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel, rund 40 Kilometer entfernt von Kaiserslautern, eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar erschossen worden. Die beiden Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später meldeten sie "Die schießen". Der Polizist soll am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben haben - ob es Warnschüsse waren oder der Beamte einen Tatverdächtigen verletzte, war noch unklar. Die Waffe seiner Kollegin kam offensichtlich nicht zum Einsatz.

Die Polizei hatte nach dpa-Informationen am Tatort Papiere eines Verdächtigen gefunden. Ein 38-Jähriger - ein Wildhändler aus dem saarländischen Kreis Neunkirchen - stellte sich der Polizei, nachdem diese öffentlich mit Namen und Foto nach ihm gefahndet hatte. Bei der Festnahme wurden auch Waffen sichergestellt und ein weiterer Verdächtiger im Alter von 32 Jahren festgenommen.