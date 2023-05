Mit einer Videobotschaft und Nachrichten auf seinem Telegram-Kanal sendet der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, seine Wut auf die russische Militärführung in die Welt. Seinen Truppen drohe ein "sinnloser Tod" in der ostukrainischen Stadt Bachmut, denn es fehle an Munition – und zwar massiv. Den Mangel beziffert Prigoschin auf "70 Prozent". Und er droht: Die Wagner-Gruppe werde sich am 10. Mai aus Bachmut zurückziehen. Ein Datum mit Symbolkraft: Am 9. Mai wird traditionell in Russland der Sieg über die Nationalsozialisten 1945 groß gefeiert. Wenn die Wagner-Söldner einen Tag später ein strategisch wichtiges Ziel aufgeben, was bedeutet das für Putins Front?