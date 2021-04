Trauer in Großbritannien: Nach mehreren Krankenhausaufenthalten ist Prinz Philip in Windsor verstorben - im Alter von 99 Jahren. Noch vor einigen Wochen wurde er in einer Spezialklinik am Herzen operiert und verbrachte längere Zeit im Krankenhaus. Mitte März durfte er dann wieder nach Hause. "Mit tiefer Trauer hat Ihre Majestät, die Königin, den Tod ihres geliebten Ehemannes, Seiner Königlichen Hoheit, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, bekannt gegeben. Seine Königliche Hoheit ist heute Morgen auf Schloss Windsor friedlich verstorben", hieß es in der Mitteilung des Buckingham-Palast. Im Juni hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert. ZDFheute live spricht mit London-Korrespondentin Diana Zimmermann über den Tod Philips und die damit verbundene Trauer im Land.