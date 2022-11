Russische Propaganda trotz EU-Verbots

Immer mehr Menschen in Deutschland glauben an pro-russische Verschwörungserzählungen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) hervor. Schon im April wurden Zustimmungswerte in der deutschen Bevölkerung abgefragt – im Oktober wurde die Studie wiederholt. Über den Zeitraum sind die Zustimmungswerte zum pro-russischen Narrativ signifikant angestiegen. So stimmten zuletzt 19 Prozent der Befragten der Aussage zu, die NATO hätte den Kreml so lange provoziert, dass Russland in den Krieg ziehen musste. Im April hatten der Aussage noch 12 Prozent zugestimmt.