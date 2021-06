Die Streitpunkte beim Gipfel bieten neues Konfliktpotential. Es soll unter anderem um die Einmischung in die US-Wahlen oder auch die Vergiftung von Alexej Nawalny gehen. Auch der Konflikt in der Ukraine wird diskutiert. Aufgrund dessen warnte der Kreml bereits vor zu hohen Erwartungen an das Treffen: Man sei zwar zu einer Einigung bereit, aber nicht um jeden Preis.