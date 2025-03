Szenarien für russischen Angriff: So könnte Putin die Nato testen

Wann genau ein solcher Angriff möglich sein könnte, ist unklar. "Das könnte unser letzter Sommer im Frieden sein", warnte jüngst der Militärhistoriker Sönke Neitzel in einem Interview. Nato-Generalsekretär Rutte richtete am Mittwoch eine eindringliche Warnung an den Kreml: Sollte Russland jemals Polen oder ein anderes Mitglied des Militärbündnisses angreifen, werde die Reaktion verheerend sein.