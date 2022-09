Live: Was bringt Putins Teilmobilmachung?

Nach dem Erfolg der ukrainischen Streitkräfte im Nordosten des Landes ist Russland in der Defensive – das will Präsident Putin jetzt ändern, mit einer Teilmobilmachung. 300.000 Reservisten sollen eingezogen werden. Außerdem droht Putin einmal mehr mit atomaren Waffen: „Das ist kein Bluff“, erklärte er in einer Rede am Mittwoch und richtete deutliche Worte an die Ukraine und ihre Verbündeten: Der Westen habe mit seiner aggressiven, anti-russischen Politik alle Grenzen überschritten. "Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir natürlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen“, so Putin.