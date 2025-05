Putins Verzögerungstaktik

Was kam bei dem Telefonat zwischen Trump und Putin heraus? Was bringt diese Telefon-Diplomatie? Und wie kann Russland an den Verhandlungstisch gezwungen werden? Darüber spricht Alica Jung bei ZDFheute live mit der Konflikt- und Friedensforscherin Prof. Ursula Schröder von der Universität Hamburg. Außerdem dabei die ZDF-Korrespondenten Claudia Bates in Washington, Armin Coerper in Moskau und ZDF-Reporter Timm Kröger in der Ukraine.