Live: Wie der Westen der Ukraine helfen will

Nun also doch: Die Bundesregierung gibt grünes Licht für die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine. Konkret geht es um Panzer des Typs Gepard. Sie sollen die Ukraine im Kampf gegen die russischen Angreifer unterstützen, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht beim Ukraine-Gipfel in Ramstein. Auf dem US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz treffen sich die westlichen Verbündeten, um über Militärhilfen für Kiew zu beraten. Zum Gipfel geladen hatte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der zum Auftakt versprach: Man werde "Himmel und Erde" in Bewegung setzen, um die Ukraine zu unterstützen.