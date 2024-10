Deutschland schließt iranische Konsulate

Das Regime in Teheran hat am Montag die Hinrichtung des Deutsch-Iraners Djamshid Sharmahd gemeldet. 2020 war er aus Dubai entführt und später im Frühjahr 2023 nach einem umstrittenen Prozess zum Tode verurteilt worden. Der Vorwurf: 2008 soll er an einem Anschlag auf eine Moschee mit 14 Toten und 300 Verletzten beteiligt gewesen sein. Zudem wird er beschuldigt, eine Oppositionsgruppe angeführt zu haben.